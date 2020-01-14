القبض على أربعة مطلوبين بقضايا ارهابية في الانبار

2020/01/14 | 12:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة عمليات الانبار، اليوم الثلاثاء، القبض على أربعة من المطلوبين وفق المادة اربعة إرهاب.

وذكرت القيادة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "بعد ورود معلومات استخبارية خرجت قوة من قيادة عمليات الانبار بواجب للبحث والتفتيش في قضاء الرطبة نتج عنه إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب"، مبينةً ان "الملقى القبض عليهم ينتمون الى عصابات داعش الارهابية حسب اعترافاتهم".

واضافت القيادة، انه "بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بتحرك احد الإرهابيين متجها من مدينة الرمادي الى صحراء الرطبة خرجت قوة من مقر لواء المشاة الثاني الفرقة الأولى مع ضابط استخبارات اللواء في سيطرة الكيلو 70 وتم القاء القبض على المطلوب".

واشارت الى ان "القيادة باشرت بواجب لحماية الرتل التجاري القادم من منفذ طريبيل الحدودي الى سيطرة الصقور ضمن قاطع المسؤولية والذي بلغ (103) عجلة محلية و(12) عجلة اردني تم تامين الحماية لها على الطريق الدولي".

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