توزيع 20 ألف قطعة ارض سكنية الاسبوع المقبل في البصرة

2020/01/14 | 12:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن محافظ البصرة، اسعد العيداني، اليوم الثلاثاء، ان الاسبوع المقبل سيشهد توزيع 20 الف قطعة ارض للمستحقين من ابناء المحافظة.

وقال العيداني في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "الاسبوع المقبل سيشهد الاعلان عن مكان وموعد القرعة الخاصة بقطع الاراضي السكنية التي تم التقديم عليها من قبل ابناء البصرة، بعد الانتهاء من فرز الأسماء من قبل اللجنة المختصة في ديوان المحافظة".

وبين ان "عدد الاراضي التي ستوزع هي 20 ألف قطعة ارض سكنية"، مشيرا الى ان "عدد المواطنين الذين قدموا على الاستمارة الالكترونية للحصول على قطع الاراضي بلغ اكثر من 240 ألف متقدم".

وأوضح العيداني انه "سيتم تحديد القرعة وموعدها ومكانها لاحقاً ليطلع كافة المتقدمين على انسيابية وشفافية التوزيع عن طريق القرعة الالكترونية".

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