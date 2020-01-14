التقاعد تكشف حقيقة تمديد الخدمة الوظيفية لمواليد 3 سنوات

2020/01/14 | 12:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد نفت هيأة التقاعد العامة، الثلاثاء، تمديد الخدمة الوظيفية لمواليد ثلاث سنوات بعد شمولهم بالقانون الجديد.وذكرت الهيأة في بيان، أن "أنباء تمديد الخدمة الوظيفية لمواليد 57-58-59 بعد شمولهم بالقانون الجديد، لا صحة لها".وكانت وسائل اعلام، قد تداولت، أنباءً تفيد بتمديد الخدمة الوظيفية للمواليد التي ذُكرت بعد شمولهم بقانون التقاعد الجديد.

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