التقاعد توضح بشأن تمديد الخدمة الوظيفية لمواليد 3 سنوات بعد شمولهم بالقانون الجديد

2020/01/14 | 12:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نفت هيأة التقاعد العامة، الثلاثاء ، تمديد الخدمة الوظيفية لمواليد ثلاث سنوات بعد شمولهم بالقانون الجديد.وذكرت الهيأة في بيان تلقته “يس عراق”، أن “أنباء تمديد الخدمة الوظيفية لمواليد 57-58-59 بعد شمولهم بالقانون الجديد، لا صحة لها”.وكانت وسائل اعلام، قد تداولت، أنباءً تفيد بتمديد الخدمة الوظيفية للمواليد التي ذُكرت بعد شمولهم […]

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