2020/01/14 | 12:13 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أوردت مجلة The National Interest الأمريكية، تقريرا، تحدثت فيه عن أخطر 5 أسلحة مرعبة مشيرة إلى أن البندقية الروسيةكلاشينكوفإيه كيه 47، واحدة منها.

يذكر ان تلك الأسلحة تشمل أسلحة مدمرة خرجت من الخدمة قبل استخدامها، مشيرة إلى أنامريكاوروسيا، حالفهما الحظ، لأن أي منهما لم تستخدم تلك ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شــــاهــــد بـــالصـــــور : اهـــم واخطــــر "5" اســـلحــــة فـــي العـــالــــم) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شــــاهــــد بـــالصـــــور : اهـــم واخطــــر "5" اســـلحــــة فـــي العـــالــــم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).