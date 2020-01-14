امريكا تلتف على القرار البرلماني بــ

2020/01/14 | 12:13 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

في المقابل، تسعى واشنطن إلى استيعاب الغضب العراقي، والالتفاف على القرار البرلماني، شاهرة أسلحتها التقليدية "التهويل بالعقوبات وورقة التقسيم والفتنة"، في محاولة لشراء الوقت، ما يتيح لها البحث عن أماكن مناسبة لإعادة التموضع/انتشار قواتها إن أصرت بغداد على خروج تلك القوات.

فالمؤشرات...

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