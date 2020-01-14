التعديلات الدستورية توافق على بعض المقترحات المقدمة منها تقليل عدد اعضاء البرلمان

2020/01/14 | 12:15 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكدت لجنة التعديلات الدستورية، اليوم الثلاثاء، أن “هناك توافقاً على بعض المقترحات المراد تعديلها، منها مقترحي تقليل أعضاء مجلس النواب، وكيفية تشكيل الحكومة”.وقال نائب رئيس اللجنة يوسف محمد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “اللجنة ماضية لتسوية جميع النقاط الخلافية على وفق الزمن الدستوري المحدد”، مؤكداً أن اللجنة “ناقشت جملة من المقترحات ...

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