روسيا: نواصل جهودنا لوقف إطلاق النار في ليبيا‎

2020/01/14 | 12:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستواصل جهودها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا بعدما غادر قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر المحادثات في موسكو دون توقيع اتفاق.وأضاف لافروف في مؤتمر صحافي في كولومبو “سنواصل جهودنا في هذا الاتجاه.لم يتم تحقيق نتيجة نهائية حتى الآن”. تابعوا قناة وكالة

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