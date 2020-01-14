2020/01/14 | 12:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت هيأة التقاعد العامة، الأنباء عن تمديد الخدمة لموظفي مواليد معينة.وأكدت التقاعد العامة في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “لا صحة لتمديد الخدمة الوظيفية لمواليد 1957 و1958 و1959 بعد شمولهم بالقانون الجديد”.تابعوا قناة وكالة صدى الاعلام على التليغرام القناة على التلكرام 👇 https://t.me/joinchat/AAAAAEOs2_TEJWJEhp-o-Q

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة التقاعد تنفي تمديد الخدمة لهذه المواليد (57-58-59) وكالة صدى الاعلام للانباء.

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