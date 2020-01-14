2020/01/14 | 12:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل حراك صيدا بمشاركة الطلاب تحركاته الاحتجاجية، فبعد مصرف لبنان كان التوجه الى محلات الصيرفة في شارع المصارف في صيدا، احتجاجا على ارتفاع صرف الدولار مقابل الليرة، قبل ان يعود بعض المحتجين الى ساحة ايليا حيث تم نصب خيمة كبيرة للاعتصام المفتوح مع اقفال كل مسارب التقاطع.تابعوا قناة وكالة صدى الاعلام على التليغرام القناة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وقفة احتجاجية أمام محلات الصيرفة في صيدا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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