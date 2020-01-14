2020/01/14 | 12:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد اكد الأمين العامّ لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، ان الحلف يحترم سيادة العراق ومستعد للتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “سفير جمهوريّة العراق لدى بروكسل صادق الركابي، التقى بالأمين العامّ لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، وجرى مناقشة آخر مُستجدّات العلاقات الثنائيّة، والتطوُّرات في منطقة ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناتو: نحترم سيادة العراق ومستعدون للتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناتو: نحترم سيادة العراق ومستعدون للتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).