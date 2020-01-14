سلامٌ على قبركَ المستنيرِ

2020/01/14 | 12:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبيات في مقام الامام الحسين (عليه السلام ) والسلوكيات التخريبية التي تسعى الى تهديد الامن والسلام في كربلاء المشرفة ومدن العتبات المقدسة الاخرى....

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