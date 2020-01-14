الأسهم الأوروبية تنخفض قبل اتفاق التجاري الصيني الأمريكي

2020/01/14 | 12:52 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزلت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء مع ترقب مستثمرين توقيع هدنة تجارية أولية تنهي نزاع الرسوم الجمركية المطول بين الولايات المتحدة والصين في حين تحول الاهتمام أيضا لموسم إعلان نتائج الشركات عن الربع الأخير من العام الماض

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