2020/01/14 | 12:52 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استقرت أسعار النفط يوم الثلاثاء، بعد أن سجلت انخفاضا في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون على توقيع اتفاق تجارة أولي بين
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تستقر بعد انخفاض ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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