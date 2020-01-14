أسعار النفط تستقر بعد انخفاض

2020/01/14 | 12:52 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار النفط يوم الثلاثاء، بعد أن سجلت انخفاضا في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون على توقيع اتفاق تجارة أولي بين

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