2020/01/14 | 12:53 - المصدر: بغداد اليوم

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الكربولي ينتقد من يقولون بإخفاق ’’الشيعة’’ في الحكم ويعدها محاولة للنيل من المكون

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علاوي يطالب الحكومة والبرلمان بوضع حد لعمليات الخطف والإغتيال ويحذرهما من الملاحقة الدولية

يتبع.



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بغداد اليوم-متابعة

كشف عضو اللجنة القانونية، في مجلس النواب، النائب حسين العقابي، عن خلافات وصفها بالحادة، بين الكتل السياسية والمكونات، بشان تعديل بعض مواد الدستور.

وقال العقابي، في تصريح صحفي، إن "هناك خلافات حادة بين الكتل والمكونات على

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر برلماني، الثلاثاء (14 كانون الثاني 2020)، بأن مجلس النواب سيدخل عطلة تشريعية لمدة شهر ونصف بعد جلسته لهذا اليوم.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب، يعتزم عقد جلسته لهذا اليوم، ومن بعدها الدخول في عطل

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