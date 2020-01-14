أورتاغوس: تصويت البرلمان العراقي على إخراج القوات الأجنبية منقوص ومطعون بشرعتيه

2020/01/14 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية، مورغان أورتاغوس، إن تصويت البرلمان العراقي على قانون يلزم القوات الاجنبية بالخروج من الاراضي العراقية، منقوص ومطعون بشرعتيه.

وعزت أورتاغوس قولها، الى غياب ممثلي الطوائف والمكونات عن الجلسة، مشيرة الى أن القوات الاميركية قدمت تضحيات من أجل أن يكون العراق مستقراً، ومن مصلحة العراق بقاء القوات الأميركية.

وأضافت أورتاغوس، ان إدارة ترمب دعمت الاحتجاجات التي قامت بسبب النفوذ الايران في العراق، مبينة أن المحتجين يريدون إنهاء النفوذ الإيراني، وستواصل الإدارة الأميركية دعم الشعب العراقي في ذلك.

وبشأن تهديد فصائل باستهداف القوات الاميركية في العراق، أكدت المتحدثة باسم الخارجية، أن أي هجوم من الفصائل المسلحة ضد المصالح والقوات الأميركية ستتعامل معه القوات على أنه هجوم من إيران.

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