بالصور.. عودة الدوام بجامعة سومر بمحافظة ذي قار

2020/01/14 | 13:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار عادو طلبة الكليات في جامعة سومر شمال مدينة الناصرية، اليوم الثلاثاء، الدوام الرسمي، بعد أسابيع طويلة من الإضراب.

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