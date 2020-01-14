بالصور.. الأهالي يرافقون أبنائهم للمدارس في واسط

2020/01/14 | 13:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واسطحصلت "كلكامش برس" اليوم الثلاثاء، على صور توثق مرافقة الأهالي لأبنائهم خلال ذهابهم الى المدارس في مدينة الكوت مركز محافظة واسط.وبحسب مراسلنا، فأن" أهالي منطقة العزّة في الكوت رافقوا أبنائهم للذهاب الى المدارس لحمايتهم ممّن يحاول إعاقتهم عن الدوام ".

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