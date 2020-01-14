نيجرفان البارزاني: حسن نصر الله تحدث بعيداً عن الأساليب والأعراف السياسية

2020/01/14 | 13:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رد رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان البارزاني، على تصريحات الامين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وقال البارزاني، في بيان، إن أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، تحدث بعيداً عن الأساليب والأعراف السياسية، بما لا يليق بالرئيس مسعود البارزاني وتضحيات البيشمركة، معربا عن أسفه لنسيان نصر الله الدور التاريخي للرئيس بارزاني في مقارعة الأنظمة الدكتاتورية، ودوره الميداني في هزيمة داعش، ليؤذي مشاعر شعب كردستان بهذه الطريقة.

واكد البارزاني، ان شعب كردستان ممتن دوماً لمساعدات الأصدقاء، ويشكر كل الذين ساعدوه في حرب داعش، وينظر بتقدير إلى مساندتهم ولن ينساها، موضحا ان شعب كردستان والبيشمركة شاركوا في حماية وتحرير الكثير من مناطق العراق، واليوم يرون أن الحفاظ على السلم والتعايش والتصدي للإرهاب يأتي في مقدمة أهدافهم، خاصة وأن ظروف المنطقة تدعو للعمل جميعاً على التهدئة وإعادة الاستقرار.

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