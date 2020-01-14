واشنطن تتصل بعبدالمهدي وتهُدده بشأن طرد القوات الأميركية

2020/01/14 | 13:17 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق يعرب مسؤولون عراقيون عن خشيتهم من “انهيار” اقتصادي إذا فرضت #واشنطن عقوبات سبق أن لوحت بها، منها تجميد حسابات مصرفية في #الولايات_المتحدة تحتفظ فيها #بغداد بعائدات […]

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