توترات المنطقة تلقي بظلالها على السياحة بين إيران كوردستان

2020/01/14 | 13:18 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منفذ حاجي عمران الحدودي في إقليم كوردستان - صورة: كوردستان 24

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