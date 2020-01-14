معدن نادر يطيح بالذهب.. سعره فاق الأصفر الرنان بخمسة أضعاف

2020/01/14 | 13:24 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطت تقرير لوكالة "بلومبرغ" الضوء على معادن نادرة باهظة الثمن، وقالت إن معدن الروديوم قفز منذ بداية العام الجاري بنسبة 31% ليقترب من مستوى الـ8000 دولار للأونصة مؤخرا.

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