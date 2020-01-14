التربية النيابية تطالب بتأجيل انفكاك المشمولين بقانون التقاعد من حملة الشهادات العليا

2020/01/14 | 13:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

طالبت لجنة التربية النيابية، الثلاثاء (14 كانون الثاني 2020)، بتأجيل انفكاك الموظفين المشمولين بقانون التقاعد من حملة الشهادات العليا في وزارة التربية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلتقه (بغداد اليوم)، أن "لجنة التربية النيابية عقدت اجتماعاً برئاسة النائب قصي محسن الياسري رئيس اللجنة وحضور اعضائها لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول اعمالها".

وأضاف البيان، أن "المجتمعين ناقشوا استمرار الاضراب عن الدوام بسبب الاعتصامات التي شهدتها المحافظات، والتي مازال الاضراب مستمر فيها"، موضحين، أن "الدوام في بعض المحافظات مستمر، بالرغم من وجود الاعتصامات المشروعة".وأكد المجتمعون "ضرورة استضافة المدراء العامين لتربية محافظات ( البصرة وذي قار وميسان) ، لدراسة الانعكاسات السلبية للإضراب والمشاكل والمعوقات التي تواجه العملية التربوية و الطلبة".

وأشار البيان الى أن "لجنة التربية النيابية طالبت، ومن خلال مخاطباتها الرسمية تأجيل انفكاك الموظفين المشمولين بقانون الخدمة الجامعية من حملة الشهادات العليا في وزارة التربية، من إجراءات تنفيذ قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة المعدل والذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الحالي".

وفي وقت سابق من اليوم، نفت هيأة التقاعد العامة، تمديد الخدمة الوظيفية لمواليد ثلاث سنوات بعد شمولهم بالقانون الجديد.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "أنباء تمديد الخدمة الوظيفية لمواليد 57-58-59 بعد شمولهم بالقانون الجديد، لا صحة لها".

بغداد اليوم-بغداد

كشفت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الثلاثاء (14 كانون الأول 2020)، عن حالة الطقس في البلاد من اليوم وصولاً الى الخميس المقبل، مشيرة الى أن المنطقتين الوسطى، والجنوبية تشهدان انخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكرت اله

بغداد اليوم- البصرة

افاد مصدر أمني من محافظة البصرة، الثلاثاء (14 كانون الثاني 2020)، بالإفراج عن الطالبين المعتقلين في البصرة بعد تظاهرات أمام قيادة شرطة المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية افرجت عن الطالبين الذين تم

بغداد اليوم-بغداد

نفت هيأة التقاعد العامة، الثلاثاء (14 كانون الثاني 2020)، تمديد الخدمة الوظيفية لمواليد ثلاث سنوات بعد شمولهم بالقانون الجديد.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "أنباء تمديد الخدمة الوظيفية لمواليد 57-58-59 بعد

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