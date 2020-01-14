قناة وكالة صدى الاعلام على التليكرام

2020/01/14 | 13:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرحبا لكل الأحبة الكرام يرجى دعم قناة الوكالة على التلي ومشاركة الرابط مع كل الكروبات والقنوات التلي دعما للحشد الشعبي والشهداء كون الوكالة من اول الوكالات الرسمية الداعمة للحشد الشعبي والقوات الأمنية تابعوا قناة وكالة صدى الاعلام على التليغرام القناة على التلكرام 👇 https://t.me/joinchat/AAAAAEOs2_TEJWJEhp-o-Q

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