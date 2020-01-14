2020/01/14 | 13:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي بيرسبوليس الإيراني، بشار رسن، حقيقة انتقاله الى صفوف نادي الشرطة في الانتقالات الشتوية الجارية.وانتشرت عبر وسائل الاعلام انباء تفيد بأن رسن انتقل الى صفوف الشرطة.وقال رسن في حديث صحفي ، إن “الانباء التي تحدثت عن انضمامي لصفوف الشرطة، هي عارية عن الصحة وليست دقيقة”، مشيراً إلى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشار رسن ينفي انتقالة الى نادي الشرطة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بشار رسن ينفي انتقالة الى نادي الشرطة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بشار رسن ينفي انتقالة الى نادي الشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).