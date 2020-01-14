ماذا طلبت زينب سليماني من أكرم الكعبي قبل لقائه مقتدى الصدر؟ (فيديو)

2020/01/14 | 13:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتوعد زعيم حركة النجباء، أكرم الكعبي، بـ "الثأر" لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، عبر عمليات ضد القوات الأمريكية في العراق.

طلبت سليماني من الفصائل العراقية "الثأر" لوالدها فيما تعهد الكعبي بالاستجابة مؤكدًا أن العراق لن يكون "آمنًا للأمريكيين"

وأظهر مقطع مصور، الكعبي وهو يؤدي مراسم العزاء في منزل قائد فيلق القدس، بحضور ابنته زينب سليماني، والتي طالبت بـ "الثأر لوالدها".

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وخاطبت سليماني الكعبي بالقول، "ننتظر الثأر منكم ومن أبو حسن"، في إشارة إلى أمين عام منظمة بدر وزعيم تحالف الفتح هادي العامري.

من جانبه قال الكعبي، إن "زينب سليماني كانت ترافق والدها خلال عملياته خارج إيران، حيث شاهدها معه خلال أيام المعارك في العراق".

وتوعد زعيم حركة النجباء، بـ "الثأر لسليماني"، مشددًا بالقول "ستسمعون قريبًا بالثأر، ونعاهدكم أن العراق لن يبقى آمنًا للأمريكيين".

عقب ذلك، اجتمع الكعبي مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقيادات فصائل مسلحة أبرزهم أبو آلاء الولائي زعيم "كتائب سيد الشهداء"، في قم، لمناقشة تحركات الفصائل ضد القوات الأمريكية.

فيما كشف المتحدث باسم الحركة نصر الشمري، تفاصيل الاجتماع، مبينًا أن "هدفه إيجاد جبهة مقاومة موحدة من أجل إخراج القوات الأميركية وجميع القوات الأجنبية من العراق بشكل تام، وقد تم الاتفاق على أن تكون الجهود منسقة وموحدة بهذا الاتجاه على مختلف الأصعدة والجوانب".

اجتمع الصدر بالكعبي وقادة فصائل المسلحة لإيجاد "جبهة مقاومة موحدة" ضد القوات الأمريكية في العراق

وأضاف، أن "فصائل المقاومة العراقية أعطت فرصة ومدة للحكومة ومجلس النواب من أجل اتخاذ الطرق الدبلوماسية والسياسية من أجل إنهاء الوجود الأجنبي"، مشيرًا إلى أن "أغلب الفصائل المقاومة العراقية حضرت الاجتماع، ومنها حركة عصائب أهل الحق وكتائب سيد الشهداء والأمين العام لحركة النجباء وسرايا السلام وممثلين عن الفصائل الأخرى"، فيما شدد على "أهمية وجود سقف زمني لانسحاب القوات الأمريكية".

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