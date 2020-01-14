2020/01/14 | 13:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسین إسماعیلي، عزم بلاده مقاضاة الولايات المتحدة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ردًا على مقتل قاسم سليماني، فيما لفت إلى اتخاذ المحاكم العراقية مرجعًا لكون العراق "مسرح الجريمة".

قال إسماعيلي، خلال مؤتمر صحفي، تابعه "ألترا عراق"، "نعتزم مقاضاة الجيش الأمريكي والحكومة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المحكمة الجنائية الدولية لقيامهم بهذه الجريمة".

أضاف أن "إرهاب أمريكا في اغتيالها الشهيد سليماني وأبو مهدي المهندس كان واضحًا وجليًا، مبينًا "لقد اعترف ترامب بنفسه بهذه الجريمة وسنتابع الأمر قضائيًا".

أشار المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية إلى أنه "لدينا ثلاثة مراجع لملاحقة أمريكا قانونيًا، أحدها المحكمة العليا في إيران، ولمحاكمنا صلاحية تتبع هذا الأمر، والمرجع الثاني هو المحاكم العراقية، لأن العراق كان مسرح الجريمة، والمرجع الثالث هو محكمة لاهاي".

اقرأ/ي أيضًا:

"قاما بتشكيل جميع حكومات ما بعد 2003"..



هل ستعوّض إيران سليماني والمهندس؟

القصة الكاملة لاغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعتزم محاكمة الولايات المتحدة: المحاكم العراقية مرجعًا) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تعتزم محاكمة الولايات المتحدة: المحاكم العراقية مرجعًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).