انتقادات من عودة المؤتمرات الخارجية التي تخص الشأن العراقي من قبل مراهقي السياسة🔻

2020/01/14 | 13:33 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت النائب عالية نصيف عودة المؤتمرات والاجتماعات (الخارجية) التي تخص الشأن العراقي بتشجيع من بعض (مراهقي السياسة) الذين يحاولون تقزيم العراق والبحث عن وصاية خارجية، مطالبة بعقد المؤتمر القادم في […]

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