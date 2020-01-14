2020/01/14 | 13:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حصلت “يس عراق” اليوم الثلاثاء، على صور توثق مرافقة الأهالي لأبنائهم خلال ذهابهم الى المدارس في مدينة الكوت مركز محافظة واسط.وبحسب الصور، فأن “أهالي منطقة العزّة في الكوت رافقوا أبنائهم للذهاب الى المدارس لحمايتهم ممّن يحاول إعاقتهم عن الدوام”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الأهالي يرافقون ابنائهم خلال ذهابهم للمدارس في واسط) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. الأهالي يرافقون ابنائهم خلال ذهابهم للمدارس في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).