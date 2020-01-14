الوجه الاخر لكتاب الوجه

2020/01/14 | 13:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيرزاد نايف بعيدا عن العالم الرقمي المظلم والانترنت العميق والاخير هو الاعمق والاخطر فيما يسمى ب (الدارك ويب) و(الديب ويب) أو (الغرفة الحمراء) البشعة والهاكر والمواقع الاخرى من الجانب المسيء للتواصل التكنولوجي وأستغلال الانترنت لأسباب وغايات غير شرعية، نبقى في دنيا الوجوه وحديثنا الحصري عن كتاب الوجه، الفيسبوك الاكثر رواجا لدينا بغض النظر عن …

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