أدنوك الإماراتية تتفق مع اليابان على تخزين أكثر من 8.1 مليون برميل من النفط

2020/01/14 | 13:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت وكالة أنباء الإمارات يوم الاثنين إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وقعت اتفاقا لتعاون إماراتي ياباني في مجال الطاقة مع وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية لتخزين أكثر من 8.1 مليون برميل من الخام في مرافق تخزين يابانية.

يجدد الاتفاق ويتوسع في ترتيب سابق بين الجانبين لتخزين النفط الخام انتهى في 2019.

وبموجب بنود الاتفاق الجديد، البالغة مدته ثلاث سنوات، تستطيع أدنوك تخزين النفط الخام في المنشآت اليابانية وبيعه إلى عملائها، شريطة أن تزود السوق اليابانية بكميات محددة إذا حدث نقص في إمدادات النفط هناك.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية يوم الثلاثاء أنه جرت زيادة طاقة التخزين المتفق عليها مع أدنوك من مليون كيلولتر (6.3 مليون برميل) سابقا إلى 1.3 مليون كيلولتر، وهو ما يعادل حوالي أربعة أيام من استهلاك اليابان من النفط.

تستورد اليابان حوالي 25 بالمئة من نفطها من الإمارات.

تأتي الخطوة في ظل سعي اليابان لتعزيز أمن إمدادات الطاقة لديها في ظل توترات جيوسياسية بالشرق الأوسط تتنامى منذ العام الماضي.



وتشتري اليابان الفقيرة الموارد الطبيعية تسعين بالمئة من نفطها من المنطقة.

وفي ديسمبر كانون الأول، قالت شركة اليابان الوطنية للنفط والغاز والمعادن إنها جددت اتفاقا مع أرامكو السعودية بشأن تخزين النفط الخام على جزيرة أوكيناوا لثلاث سنوات أخرى.

وتعتزم وزارة الاقتصاد والتجارة اليابانية وضع استراتيجية جديدة للموارد هذا العام تماشيا مع توصيات خرجت بها لجنة حكومية متخصصة في الطاقة في ديسمبر كانون الأول دعت إلى تعزيز برنامج الاحتياطي الوطني للنفط لضمان قدرة البلاد على تأمين أنواع الوقود الرئيسية.

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