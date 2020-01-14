طفل يتيم يهزّ مشاعر الملايين على فيس بوك.. ما يعرف بالتحشيش العراقي يدمر حياة طفل مسكين

2020/01/14 | 13:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد هزّ موقف طفل يتيم، مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بعد أن حوّله بعض المغردين إلى مادة ساخرة للضحك وما يعرف بالتحشيش، بعد أن أوهمه بعض الأشخاص بتسليمه هاتف والاتصال بامرأة على إنها والدته.حقيقة القصة قال مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي على معرفة بحياة الطفل، إنه “يتيم الام وتعرض للاحتيال من قبل […]

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