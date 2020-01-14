دراسة معمّقة لتطوير عمل مراكز الموهبة الرياضية

2020/01/14 | 13:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكملت لجنة تطوير وارتقاء العمل بمراكز الموهبة في وزارة الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الرياضة عصام ثامر وعضوية كل من مدير عام دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات طالب جابر مسلم ومدير قسم المراكز الوطنية للموهبة الرياضية عامر طالب، إعداد مفاصل العمل وهيكلية المراكز الوطنية للموهبة الرياضية.

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