أسعار الذهب تهبط لأدنى مستوياتها في أسبوعين

2020/01/14 | 13:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، اليوم الثلاثاء، إذ تحسن الإقبال على المخاطرة بفعل بيانات اقتصادية صينية جاءت أفضل من التوقعات والتوقيع الوشيك لاتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين.

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