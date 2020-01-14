نصيف: اغلب المساعي السياسية تصب في اعادة عبد المهدي للحكومة

2020/01/14 | 13:39 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الثلاثاء، ان اغلب المساعي السياسية الحالية والتحركات تص...

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