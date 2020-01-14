العراق يؤكد للناتو رفضه للاعتداءات على أراضيه

2020/01/14 | 13:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد سفير جمهوريّة العراق لدى بروكسل صادق الركابي للأمين العامّ لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، رفض العراق للاعتداءات على أراضيه.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان تلقته "الغد برس"، بأنه "التقى سفير جمهوريّة العراق لدى بروكسل صادق الركابي بالأمين العامّ لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، وجرى مناقشة آخر مُستجدّات العلاقات الثنائيّة، والتطوُّرات في منطقة الشرق الأوسط، ولاسيَّما الأحداث الأخيرة في العراق".

وبيَّنَ السفير الركابيّ بحسب البيان أنّ "العراق يرفض الانتهاكات، والاعتداءات التي وقعت على أراضيه، ويعدُّها انتهاكاً صارخاً لسيادته، وللقوانين، والأعراف الدوليّة".

واوضح أن "العراق مُستمِرّ في تعاونه مع الشركاء الدوليّين لخفض التصعيد، والتوتر بين الولايات المتحدة الأمريكيّة وإيران".

من جانبه أعرب الأمين العامّ لحلف الناتو عن "احترام الحلف لسيادة العراق، وتعاونه مع المُجتمَع الدوليّ من أجل مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والسلم الدوليّين"، حسب البيان.

وناقش الطرفان ضمن البيان أيضاً "عمل بعثة الناتو في العراق، وكيفية استمرار التعاون بين الجانبين في ضوء قرار الحكومة العراقيّة المُتضمّن مطالبة الدول الأعضاء في التحالف الدوليّ ضدّ داعش بسحب قواتها المُتواجدة في العراق"، مُشِيراً إلى "أهمّية زيادة التواصل من أجل وضع برنامج عمل جديد يتناسب ومُستجدّات الوضع في العراق والمنطقة".

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