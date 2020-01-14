الصيادي يتهم كتل سياسية بعرقلة تمرير قانون تمليك العشوائيات

2020/01/14 | 13:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

اتهم النائب المستقل كاظم الصيادي، اليوم الثلاثاء، كتل سياسية متنفذة داخل مجلس النواب بعرقلة تمرير قانون تمليك العشوائيات لشاغليها.

وقال الصيادي خلال مؤتمر صحفي عقده داخل مجلس النواب وحضرته "الغد برس"، أن "ضعاف النفوس من أصحاب الأحزاب والكتل استغلوا قضية العشوائيات للفوز بالانتخابات لأكثر من دورة برلمانية".

واضاف، انه "ينبغي على الجميع طلب الصفح والمغفرة من الشعب العراقي الذي يعيش معظمهم تحت واطئة الفقر والعشوائيات بسبب الحكومة التي لم تعير أهمية لقضية ساكني العشوائيات".

وطالب الصيادي مجلس الوزراء بإضافة فقرة على جدول اعمال مجلس الوزراء بتمليك العشوائيات لشاغليها ضمن التصميم الأساسي".

وأشار إلى أنه "استنادا لقرار مجلس الوزراء ٥٠ لسنة ٢٠١٨ والذي اقر بموجبه تحويل جنس الارض من زراعي الى سكني".

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