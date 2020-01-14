ضبط منتجات غذائية مخالفة لضوابط الاستيراد والتصدير في بغداد

2020/01/14 | 13:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادضبطت مفارز استخبارات الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية وبعد ورود معلومات استخباراتية وبهدف دعم المنتوج الوطني وحماية القطاع الصناعي والزراعي، كمية كبيرة مكونة من ٦٧١٧ كارتون من إحدى المنتجات الغذائية المخالفة لضوابط الاستيراد والتصدير في منطقة البكرية ببغداد.واضافت الداخلية في بيان ، إنه "تم ضبط ٩٠٠ كارتون أخرى و ١٤٠ كارتون لمنتجين آخرين في مناطق متفرقة من مناطق العاصمة" .وتابعت: "حيث جاء ذلك خلال الحملات التي تنفذها المفارز أعلاه لدعم وحماية المنتج المحلي، وقد تم ضبط المواد بمحضر ضبط اصولي وإحالتها الى الجهات المختصة".

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