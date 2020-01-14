2020/01/14 | 13:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الصين ، الثلاثاء، أنها بدأت رسميا تشغيل أكبر تلسكوب يلتقط موجات الراديو في العالم، وستستخدمه في أبحاث الفضاء والبحث عن حياة خارج كوكب الأرض.وذكرت وكالة شينخوا الصينية في خبر تابعته وكالة صدى الاعلام, أن ” قطر التلسكوب المسمى (فاست) يبلغ 500 مترا أي ما يعادل 30 ملعبا لكرة القدم، وهو مثبت على جبل في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين تشغل تلسكوب عملاق قطره يعادل 30 ملعبا لكرة القدم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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