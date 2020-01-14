ضبط منتجات غذائية مخالفة لضوابط الاستيراد في بغداد

2020/01/14 | 13:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن ضبطها كمية كبيرة من المنتوجات الغذائية المخالفة لضوابط الاستيراد والتصدير في منطقة البكرية ببغداد.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مفارز استخبارات الجريمة المنظمة ضبطت كمية كبيرة من إحدى المنتجات الغذائية المخالفة لضوابط الاستيراد والتصدير مكونة من ٦٧١٧ كارتون في منطقة البكرية ببغداد".

وبينت انه "تم ضبط ٩٠٠ كارتون أخرى و ١٤٠ كارتون لمنتجين آخرين في مناطق متفرقة من مناطق العاصمة"، مشيرة الى انه "تم ضبط المواد بمحضر ضبط اصولي وإحالتها الى الجهات المختصة".

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