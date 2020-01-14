وليام وردة: الحكومة لن تتراجع عن قرار إخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية

2020/01/14 | 13:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وليام وردة، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أن الحكومة لن تتراجع عن قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الاجنبية من الاراضي العراقية.

وقال وردة في تصريح صحفي، إن العراق لم يوقع على اتفاق يتعلق بإبقاء القوات الأمريكية في العراق لمواصلة القتال ضد داعش، لافتا إلى أن الحكومة العراقية ستدعم تصويت البرلمان الخاص بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، على خلفية اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة، أنه حتى هذه اللحظة، تلتزم الحكومة العراقية بتنفيذ قرار البرلمان العراقي، الذي ينص على أن جميع القوات الأجنبية يجب أن تنسحب من العراق، وأن القوات الأجنبية لا تعني فقط وجود القوات الأميركية، ولكن جميع القوات الأجنبية الأخرى الموجودة في العراق.

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