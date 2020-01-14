حفتر يغادر موسكو دون التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا

2020/01/14 | 13:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر اللواء خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي)، موسكو عائدا بنغازي دون أن يوقع على اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا.

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