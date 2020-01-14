العراق.. سلطات البصرة ترضخ للطلبة وتفرج عن زملائهم

2020/01/14 | 13:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رضخت سلطات البصرة، الثلاثاء، لاحتجاجات الطلبة الداعية إلى إطلاق سراح زملائهم بعد احتجازهم من قبل قوات الشرطة وفرضها عودة الدوام بالقوة.

وأظهر فيديو لحظة إطلاق سراح الطلبة المحتجزين وسط احتفالات زملائهم.

وأغلق مئات الطلبة من جامعة البصرة بوابة قيادة شرطة المحافظة لاحتجازها عددا من المعتصمين أمام الجامعة وإعادة فتحها بالقوة.

وردد الطلبة "قمع الحرية باطل" أمام مقر الشرطة رفضا لاعتقال زملائهم.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن الطلبة يستمرون بالاعتصام تضامنا مع المتظاهرين الذين قمعوا بوحشية منذ أكتوبر الماضي، ما تسبب بقتل أكثر من 600 متظاهر وجرح 23 ألف آخرين.

ونقل موقع صوت العراق أن وزارة التعليم العالي هددت باتخاذ إجراءات إدارية بحق الطلبة المتغيبين، داعية الطلبة إلى الانتظام في جميع الجامعات الحكومية والأهلية، في حين رفض الطلاب المعتصمون مواصلة الدوام قبل تلبية المطالب بالقضاء على رموز الفساد في الدولة وتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب العراقي.





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