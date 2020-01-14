حزب الحل: محاولات النيل من المكون الشيعي بأنهم لا يجيدون الحكم (قول باطل)

2020/01/14 | 14:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد زعيم حزب الحل جمال الكربولي، اليوم الثلاثاء، ان محاولات النيل من المكون الشيعي عبر اتهامهم بأنهم لا يجيدون الحكم هو قول باطل.

وقال الكربولي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "لا توجد افضلية لعرق او مكون على آخر الا بالكفاءات".

واضاف أن "محاولات النيل من المكون الشيعي الكريم بأنهم لا يجيدون الحكم هو قول باطل، لأن طغمة الشر الفاسدة قد استبعدت الكفاءات الشيعية من مواقع المسؤولية مثلما استبعدت بقية الكفاءات الوطنية الاخرى واستبدلتهم بآخرين سيئين لا يدينون بالولاء للعراق ولا يهمهم سوى مصالحهم الشخصية والحزبية".

واختتم التغريدة بهاشتاق العراق لكل العراقيين.

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