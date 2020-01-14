التربية النيابية تطالب باستثناء موظفين في التربية من تعديلات قانون التقاعد الجديد

2020/01/14 | 14:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالبت لجنة التربية والتعليم النيابية، اليوم الثلاثاء، بتأجيل انفكاك الموظفين المشمولين بقانون التقاعد من حمَلة الشهادات العليا في وزارة التربية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، أن "لجنة التربية النيابية عقدت اجتماعاً لمناقشة مخاطباتها الرسمية بشأن تأجيل انفكاك الموظفين المشمولين بقانون الخدمة الجامعية من حمَلة الشهادات العليا في وزارة التربية من إجراءات تنفيذ قانون التقاعد الموحد رقم (9) المعدل والذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الحالي".

واشارت الدائرة الى ان اللجنة "ناقشت استمرار الإضراب عن الدوام بسبب الاعتصامات التي شهدتها المحافظات والتي لا يزال الإضراب مستمراً فيها"، مبينة أن "الدوام في بعض المحافظات مستمر على الرغم من وجود الاعتصامات المشروعة".

وأكدت اللجنة، بحسب البيان، على "ضرورة استضافة المدراء العامين لتربية محافظات البصرة وذي قار وميسان، لدراسة الانعكاسات السلبية للإضراب والمشاكل والمعوقات التي تواجه العملية التربوية و الطلبة".

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