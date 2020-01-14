نائب عن الحكمة يدعو الحكومة لإطلاع الرأي العام على اتفاقية الصين

2020/01/14 | 14:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداددعا النائب عن تيار الحكمة الوطني، حسن خلاطي، اليوم الثلاثاء، الحكومة إلى إطلاع الرأي العام على اتفاقية الصين بشكل تفصلي، فيما طالب بالاستمرار في تطبيقها.وقال حسن خلاطي، في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب، إن "الاتفاقية التي عقدها الحكومة الحالية مع الصين، وبحضور العدد الكبير للوزراء والمحافظين، اتفاقية النفط مقابل الاعمار، لها دور كبير وتعتبر من اهم الاتفاقيات التي ابرها الحكومة العراقية، ولها دور كبير في احداث نهضة عمرانية وخدماتية وقفزة اقتصادية كبيرة"، مشيرا الى أنه "للأسف هناك غموض كبير وهناك لغط حول هذه الاتفاقية وعدم وضوح، وهذا نتائج من عدم توضيح الحكومة لتفاصيل هذه الاتفاقية".وأضاف خلاطي، أن "الجميع يدرك اهمية فقرات هذه الاتفاقية ويدرك مدى فائدة الاتفاقية الحالية والمستقبلية للعراق، لكن غياب التوضيح الحكومي، سوف يترك المجال واسعاً الى من ينتقد ويضعف من هذه الاتفاقية المهمة".ودعا الحكومة الحالية الى "الافصاح بشكل تفصيلي الى الرأي العام عن اهمية هذه الاتفاقية وعن سيرانها سواء بوجود الحكومة الحالية او بالحكومة الجديدة، فهذه القضية لها اهمية كبيرة في الجانب الاقتصادي والجانب العمراني، خصوصاً ان التظاهرات التي حصلت نتيجة تلكئ الخدمات، واحد تنفيذ مطالب المتظاهرين هو تنفيذ هذه الاتفاقية على ارض الواقع".وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بـ"الاستمرار بهذه الاتفاقية وتنفيذها، فالكتب التي تم توجيها من الحكومة الى الدوائر والوزارات والمحافظات، دليل واضح على انها ماضية تنفيذ هذه الاتفاقية، لكن الامر بحاجة الى توضيح الى الرأي العام تفصيلي حول هذه الاتفاقية المهمة".

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