فيديو : بسبب صدام حسين فنانة عُمانية تعتذر باكية “للشعب الكويتي”

2020/01/14 | 14:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ قدمت الفنانة العمانية بثينة الرئيسي ، إعتذرا رسميا للشعب الكويتى بعد نشرها صورة للراحل السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان السابق مع رئيس العراق السابق صدام حسين ، عبر موقع”سناب شات”.وتعرضت بثينة الرئيسي ، بسبب تلك الصورة لهجوما حادا من قبل متابعيها ، مطالبيناها بالإعتذار عما بدر منها .وظهرت الرئيسى […]

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