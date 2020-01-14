الاقليم السني يعود الى الساحة من جديد بــ سبباً جديد وحلةً جديدة ... ورافضين ومؤيدين جدد .. وحال هذا البلد مو جديد !!!

2020/01/14 | 14:18 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

في ظل الاوضاع الراهنة من عدم الاستقرار السياسي والامني والاحتجاجات المستمرة والمتواصلة ، نشاهد قيام تمرد سني من قبل بعض القيادات السنية ، حيث ذكر مصدر مطلع ان عددا من القيادات السنية اجتمعت في وقت سابق بدبي لمناقشة ودراسة امكانية تشكيل اقليم سني .

الشخصيات السنية المساهمة بهذه ال...

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