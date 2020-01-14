2020/01/14 | 14:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور..مجلس محافظة بغداد يفتتح قاعة الشهيد القائد أبو مهدي المهندس في مبناه.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



مجلس محافظة بغداد يفتتح قاعة الشهيد القائد أبو مهدي المهندس في مبناه وكالة صدى الاعلام للانباء.

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