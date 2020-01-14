ماذا يعني ان تكتب اسمك باللغة الانكلزية (الاستلاب)

2020/01/14 | 14:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الي كل الاخوة الذين يكتبون اسمائهم باللغة الانكلزية ويتركون لغة الام اللغة الهربية وماكتبه العرب الاوائل بلغتهم و هو السبب في الهضة الاوربية التي كانت تعيش في ظلام دامس في […]

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